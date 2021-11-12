Gazeteci Toygun Atilla Hürriyet'ten ayrıldığını açıkladı

12 Kasım 2021 Cuma, 17:15

Organize suç örgütleri ve istihbarat konularında birçok habere imza atan gazeteci ve yazar Toygun Atilla, Hürriyet gazetesinden ayrıldığını açıkladı.

Ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Atilla, şu ifadeleri kullandı:

"29 yıl önce 21 yaşında kapısından girdiğim ve yıllarca tutku ile çalıştığım Hürriyet’ten emekliliğimizi isteyerek alnımız açık, başımız dik olarak ayrıldık. Acısı ile tatlısı ile bir ömür geçirdik. Sürçülisan ettiklerimiz, bilmeden kalbini kırdıklarımız olduysa affola."

29 yıl önce 21 yaşında kapısından girdiğim ve yıllarca tutku ile çalıştığım Hürriyet’ten emekliliğimizi isteyerek alnımız açık, başımız dik olarak ayrıldık.

Acısı ile tatlısı ile bir ömür geçirdik. Sürçü lisan ettiklerimiz, bilmeden kalbini kırdıklarımız olduysa affola. pic.twitter.com/qPBv5jyiga — Toygun Atilla (@toygunatilla) November 12, 2021

Gazeteciliğe 1991 yılında Günaydın gazetesinde başlayan Toygun Atilla, 1992 yılında Hürriyet gazetesine geçmişti. Oldukça uzun bir dönem Hürriyet gazetesinde muhabir olarak görev yapan Atilla, Türkiye’deki birçok polisiye operasyonu; Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Şike gibi çeşitli davaları takip etmişti.

Bu konularda dikkat çeken haber ve söyleşilere imza atan Atilla, Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü iken yaşamını yitiren Bülent Dikmener anısına her yıl düzenlenen haber ödüllerinde, 2011 yılında Jüri Özel Ödülü’'nü kazanmıştı.

Atilla'nın 'Sakıncalı Amiral' ve 'İfşa' adında iki kitabı bulunuyor.