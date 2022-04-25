Gazeteci Tufan Türenç son yolculuğuna uğurlandı
77 yaşında yaşamını yitiren gazeteci Tufan Türenç, son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara’da tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyesi gazeteci-yazar Tufan Türenç için Levent Afet Yolal Camii’nde öğle namazı ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazede eşi Pınar Türenç, kardeşi Ender Pehlivanloğlu taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Akif Hamzaçebi, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Galatasaray Kulübünün eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, eski TBMM Başkanı ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi Hüsamettin Cindoruk'un da aralarında bulunduğu iş, medya, siyaset camiasından çok sayıda kişi katıldı.
Cenaze namazının ardından Türenç’in cenazesi toprağa verilmek üzere Ulus Mezarlığı’na götürüldü.
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