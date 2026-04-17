Gazeteci Turgay Kılıç gözaltına alındı, tutuklama talebiyle sevk edildi

İzmir’de NEO TV’de çalışan gazeteci Turgay Kılıç, sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre Kılıç, öğle saatlerinde görev yaptığı NEO TV ofisine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesinin, sosyal medya paylaşımları nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” (TCK 217/A) suçlaması olduğu öğrenildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’de ifadesi alınan Kılıç, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

GEREKÇE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Kılıç’ın, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından yaptığı bir paylaşımda; Telegram platformu üzerinden başka okullar için saldırı, şiddet ve tehdit içeriklerinin dolaşımda olduğunu belirttiği ve bu içeriklere ait ekran görüntülerini paylaştığı ifade edildi.

Söz konusu paylaşımında Kılıç, İzmir’in Bornova ilçesinde belirli bir tarihe yönelik 50 kişilik bir grupla saldırı iddialarının gündeme geldiğini ve bazı okullarda güvenlik önlemlerinin artırıldığına dair bilgilerin dolaştığını aktardı.

“GAZETECİ KİMLİĞİMLE YAPTIM”

Kılıç, emniyette verdiği ifadede, yaşanan okul saldırılarının ardından araştırma yaptığını ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hareket ettiğini söyledi. Paylaştığı görsellerin Telegram’daki açık gruplardan elde edildiğini belirten Kılıç, “Bu paylaşımları gazeteci kimliğimle yaptım. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Kılıç’ın avukatı Nevraz Sığın ise müvekkilinin 12 yıldır gazetecilik yaptığını, paylaşımların açık kaynaklardan alındığını ve iddia olarak aktarıldığını belirterek suçlamayı kabul etmediklerini ifade etti.