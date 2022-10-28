Gazeteci ve edebiyatçı Ahmet Tulgar son yolculuğuna uğurlandı
Evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren 63 yaşındaki gazeteci ve edebiyatçı Ahmet Tulgar, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Ahmet Tulgar için bugün Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine, Ahmet Tulgar'ın ailesinin yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, eski CHP Milletvekili Melda Onur, DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren ile Tulgar’ın meslektaşları ve sevenleri katıldı.
Tulgar’ın cenazesi, Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'na defnedildi.
AHMET TULGAR KİMDİR?
Ahmet Tulgar, 1959 yılında doğdu. Sankt Georg Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Viyana Üniversitesi'nde siyaset bilimi, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz dili ve edebiyatı okudu.
Tulgar, gazeteciliğe 1987'de Sabah Dergi Grubu'nda başladı. Milliyet gazetesi dahil çeşitli gazete, dergi ve TV kanallarında muhabir, yazar ve yönetici olarak görev aldı. Tulgar, önceki gün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
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