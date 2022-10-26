Ahmet Tulgar kimdir? Ahmet Tulgar neden hayatını kaybetti?
Gezeteci ve yazar Ahmet Tulgar hayatını kaybetti. Ahmet Tulgar kimdir? Ahmet Tulgar neden hayatını kaybetti?
Ahmet Tulgar 26 Nisan 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sankt Georg Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Viyana Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu. 1984-87 yılları arasında yayın yoluyla komünizm propagandası yapmak suçundan cezaevinde yattı. 1987'de Sabah Dergi Grubu'nda başladığı gazeteciliğe Güneş, Nokta, Milliyet, Akşam, Vatan, Birgün,Cumhuriyet,Show TV, Hayat TV muhabir, yazar, yönetici ve programcı olarak devam etti. Birgün, Evrensel, Radikal, Birikim, Tiroj gibi mecralarda yazdı. İlk romanı Volkan'ın Romanı, Arnavutça'ya çevrilmiş ve Aralık 2013'te Makedonya'da yayımlandı.
AHMET TULGAR KİTAPLARI
Arzunun Serbest Dolaşımı, 2021
Bakışın Ritmi, 2020
Bakmadığınız Bir Yer Kalmıştı, 2018
Trajik Nüans, 2016
Duygusal Anatomi, 2015
Henüz Zaman Var, 2013
Çocuklar ve Canavarları, 2012
Diller, Çehreler, Barış, 2010
Birbirimize, 2009
Ben Onlardan Biriyim, 2007
Volkan'ın Romanı, 2006
Ne Olmuş Yani? Korsan Yazılar, 2005
Tam Yakalandığımız Yerden, 2004
Mahallede Herkes Kahramandır, 2004
Şehrin Surlarındalar, 1992
Evsiz Ülke Hikâyeleri, 1989
AHMET TULGAR NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Ahmet Tulgar 63 yaşında hayatını kaybetti. Ahmet Tulgar'ın evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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