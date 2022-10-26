Ahmet Tulgar kimdir? Ahmet Tulgar neden hayatını kaybetti?

26 Ekim 2022 Çarşamba, 17:46

Ahmet Tulgar 26 Nisan 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sankt Georg Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Viyana Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu. 1984-87 yılları arasında yayın yoluyla komünizm propagandası yapmak suçundan cezaevinde yattı. 1987'de Sabah Dergi Grubu'nda başladığı gazeteciliğe Güneş, Nokta, Milliyet, Akşam, Vatan, Birgün,Cumhuriyet,Show TV, Hayat TV muhabir, yazar, yönetici ve programcı olarak devam etti. Birgün, Evrensel, Radikal, Birikim, Tiroj gibi mecralarda yazdı. İlk romanı Volkan'ın Romanı, Arnavutça'ya çevrilmiş ve Aralık 2013'te Makedonya'da yayımlandı.

AHMET TULGAR KİTAPLARI

Arzunun Serbest Dolaşımı, 2021

Bakışın Ritmi, 2020

Bakmadığınız Bir Yer Kalmıştı, 2018

Trajik Nüans, 2016

Duygusal Anatomi, 2015

Henüz Zaman Var, 2013

Çocuklar ve Canavarları, 2012

Diller, Çehreler, Barış, 2010

Birbirimize, 2009

Ben Onlardan Biriyim, 2007

Volkan'ın Romanı, 2006

Ne Olmuş Yani? Korsan Yazılar, 2005

Tam Yakalandığımız Yerden, 2004

Mahallede Herkes Kahramandır, 2004

Şehrin Surlarındalar, 1992

Evsiz Ülke Hikâyeleri, 1989

AHMET TULGAR NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Ahmet Tulgar 63 yaşında hayatını kaybetti. Ahmet Tulgar'ın evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.



