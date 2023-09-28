Gazeteciler İzmir’deki Basın Kampı'nda bir araya geldi!

Yayınlanma: 28.09.2023 - 13:15

Güncelleme: 28.09.2023 - 13:37

Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Derneği’nin (BAMAD), İzmir Seferihisar Belediyesi ev sahipliğinde “Yol Arıyoruz” temasıyla düzenlediği 1. İzmir Basın Kampı, 28 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İsmail Küçükkaya, Özlem Gürses, Nihat Sırdar gibi birçok ünlü gazeteci ile medya alanında örgütlü kurumların temsilcilerini, çok sayıda akademisyen ve gazeteciyi bir araya getiren buluşmaya, başta İzmir ve İstanbul olmak üzere pek çok kentten gazeteciler katıldı.

Buluşma kapsamında söyleşiler, forumlar, atölyeler ve kültürel etkinliklerin yanı sıra bazı televizyon kanalları canlı yayınlar da gerçekleştiriliyor.

Basın Kampı’nın kapanışı ise, radyocu Nihat Sırdar’ın katılımıyla Sığacık sahilde halka açık olarak yapılacak. Radyocu Nihat Sırdar, 90'lı yılların en sevilen şarkılarına nostaljik bir yolculuk yapmak isteyenlere Seferihisar sahilinde unutulmaz bir DJ Performansı sunacak.

“YA BİR YOL BULACAĞIZ, YA BİR YOL AÇACAĞIZ”

BAMAD Genel Başkanı Ümit Kartal da, kampın Seferihisar’da yapılmasının simgesel önemine dikkat çekerek, Seferihisar’daki Teos kentinin antik çağda fikirleri yüzünden baskıya uğrayanların sığınma yeri olduğunu hatırlattı.

Ana tema olarak “Yol Arıyoruz” dediklerini ifade eden Kartal, kampta 4 gün boyunca özgür bir tartışma ortamı yaratılacağını ve ortak akıl ile yeni yollar, yeni fikirler ortaya konacağını vurguladı.

Kampın bileşiminde gazeteciler, akademisyen ve kurum temsilcilerinin yer aldığını söyleyen Kartal, “Biz gazetecilik yapabilmek, özgürce gazetecilik yapabilmek için kendimize yolla arıyoruz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız” dedi.