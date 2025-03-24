İBB protestosunda polise 'emekli olduğunda bulacağım seni' dedi, gözaltına alındı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto ettiği sırada polise ‘emekli olduğunda bulacağım seni’ diyen A.K., Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanması sonrası Saraçhane’deki protestolar sırasında A.K., barikatın önünde duran çevik kuvvet polisine yönelik "emekli olduğunda bulacağım seni" dedi.
A.K., cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı anları sosyal medya platformlarında paylaştı. Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Yapılan incelemelerde A.K.’nin Kocaeli’nin Darıca ilçesinde olduğu tespit edildi.
Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla A.K. yakalanarak gözaltına alındı.
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