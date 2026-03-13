Gazeteciler 'yer değişikliği' kararına direndi... Duruşmaya son verildi: Avukat Ersöz'den mahkemeye dilekçe!

Silivri’de 9 Mart’ta görülmeye başlanan ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 5’i müşteki toplam 407 sanığın yargılandığı İBB davasında, dün bir kriz daha yaşandı.

Mahkeme Heyeti’nin, gazetecilerin duruşmayı takip ettiği bölümün değiştirilmesi kararı tartışma yarattı. Basın mensupları bu karara karşı direnince hakim duruşmayı sonlandırarak pazartesi gününe erteledi.

Dosyanın tutuksuz sanıklarından gazeteci Yavuz Oğhan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, İBB Davası'nı gören İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, basın mensuplarının duruşmayı sağlıklı bir şekilde takip edebilmesi için salon düzeninin yeniden gözden geçirilmesini istedi.

“GAZETECİLER DURUŞMAYI TAKİP EDEMİYOR”

Mahkemeye bugün sunulan dilekçede; mahkemenin daha önce duruşma salonunda gazeteciler için bir bölüm ayırdığı ancak bu alanın salonun en arka kısımda bulunması nedeniyle duruşmanın sağlıklı takip edilemediği belirtildi.

Gazetecilerin bulunduğu bölümde sesin yeterince duyulmadığı, çalışma masası ve elektrik gibi temel imkanların da bulunmadığı ifade edildi. Dilekçede, bu sorunların 10 Mart tarihli duruşmada mahkeme heyetine iletildiği ve gazetecilerin avukatlara ayrılan boş masaları kullanabilmesine izin verildiği hatırlatıldı.

Kararın gerekçesinin açıklanmadığı ifade edilen dilekçede, bu değişikliğin basın mensupları ve gazetecilik kuruluşları tarafından eleştirildiği kaydedildi. Dilekçede ayrıca, söz konusu karar hakkında mahkemeden söz talep edilmesine rağmen mikrofon açılmadığı ve bu nedenle görüş bildirilemediği de aktarıldı.

“ALENİYET İLKESİ İHLAL EDİLMEMELİ”

Avukat Ersöz dilekçesinde, ceza yargılamasının temel prensiplerinden biri olan “aleniyet ilkesine” dikkat çekerek gazetecilerin duruşmaları izleyebilmesinin kamu denetimi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Gazetecilerin “halkın haber alma hakkı” çerçevesinde kamunun gözü kulağı olduğunu belirten Ersöz, basın mensuplarının duruşmayı sağlıklı takip edebilecekleri fiziki koşulların sağlanması gerektiğini ifade etti.

Ersöz, dilekçesinde basın için ayrılan alanın iyileştirilmesini, gazetecilerin mesleki ekipmanlarını kullanabilecekleri koşulların korunmasını ve avukatlar tarafından kullanılmayan masaların basın mensuplarına tahsis edilmesinin sürdürülmesini talep etti.

NE OLMUŞTU?

Etkin pişmanlıktan yararlanmak için iki kez başvuruda bulunan ancak ifadeleri yeterli görülmediği için tutukluluğu devam eden, İBB’ye bağlı Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat’ın çelişkili ifadeleri ve sorulara verdiği tutarsız yanıtlar dikkat çekti.

Avukatların sorgusu devam ederken, duruşmaya 1 saatlik ara verildi ve Mahkeme Heyeti salondan ayrıldı. Tutuklu sanıklar nezarethaneye indirilirken, İmamoğlu uzaktan da olsa gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Polat’ın yanıtlarına ve Savcılığın iddianame için oluşturduğu grafiğe şu sözlerle tepki gösterdi:

“Bomboş. Ayda 20 milyara ödemeye çıktı diye tablo yapmışlar. Bu kurumun yıllık bütçesi 5 milyar. Bu tabloyu yapan savcılık. Başsavcı görünümlü siyasetçinin liderliğindeki savcılık yaptı bunu. Geçmiş dönemlerde, AK Parti döneminde bu kurumda hizmet etmiş insanlarla birlikte çalıştık. O kişi, soru sormaktan da vazgeçtim artık, bana bir satır yazsaydı yeterdi. Ben her kuruma denetim gönderdim, denetim açtım. Bu kurum iç denetimler hariç toplam bin altı yüz kez denetlendi. Bizden önceki beş yıllık dönemde ise yüz kırk kez denetlenmişti.”

Daha sonra verilen aranın tamamlanmasına kısa bir süre kala, Mahkeme Başkanı mübaşirle basın mensuplarına haber gönderdi ve salondaki gazetecilerin daha uzak noktadaki eski yerine geçilmesini istedi.

Basın mensupları duruşmayı daha sağlıklı takip edebilmek ve daha doğru şekilde aktarabilmek adına yer değiştirmeme talebinde ısrar etti.

Aradan sonra Mahkeme Heyeti salona geldi, mahkeme başkanı basın mensuplarının salonun en dip noktasındaki yere geri gönderilmesini “İyi niyetli davrandık ama suistimal edildiğini gördük” diyerek istedi.

“Suistimal edecek ne yaptık?” sorumuz yanıtsız kaldı. İmamoğlu da ayağa kalkarak basına destek verdi. Mahkeme Başkanı “Duruşma düzenini ayarlayalım” diyerek önce duruşmaya 10 dakika ara verdi. Tutuklu sanıkların da salondan çıkarılması talimatını verdi. Özgür Çelik ve Suat Özçağdaş izleyici bölümünden mahkeme başkanına seslenerek tepki gösterdi.

Heyet, “Sürekli bir pazarlık halindeyiz, 10 dakika ara verelim” dedi ve salondan ayrıldı. Basın ısrarla “1 kişi ile görüşün lütfen” diye talep etti ancak karşılık verilmedi.

Tartışma uzun süre devam etti. Aradan sonra heyet tekrar salona geldi. Mahkeme Başkanı “Düzen sağlanamadığı” gerekçesiyle mahkeme bugünkü duruşmayı sonlandırma kararı verdi. Bunun üzerine izleyiciler ve aile yakınları “Hak hukuk adalet” sloganları attı. Heyet salonu terk etti.

İzleyiciler, duruşmanın sonlandırılmasıyla salondan çıkan basın mensuplarına alkışlayarak destek verdi.