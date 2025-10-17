Gazetecilere yönelik tehditte yeni gelişme: Koruma kararını Valilik değerlendirecek…

Saldırı tehdidi alan gazeteciler Şule Aydın ve Murat Ağırel’in avukatı Hüseyin Ersöz, Aydın ve Ağırel'in ifadeye çağırıldığını söyleyerek koruma kararı çıkarılması hakkında, "İfade alma işlemleri sonrasında ise koruma işlemleriyle ilgili değerlendirmenin İstanbul Valiliği tarafından yapılacağı bilgisini verildi" dedi.

Çetelerle ilgili yaptıkları haberle bilinen gazeteciler Murat Ağırel ve Şule Aydın’a yönelik saldırı ihbarı yapıldığı ortaya çıktı. Ağırel ve Aydın’ın avukatı Ersöz, tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Süreçteki gelişmeler hakkında bilgilerndirmede bulunan Aydın ve Ağırel'in avukatı Hüseyin Ersöz açıklama yaptı.

Ersöz, şöyle dedi:

"Az önce İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden arandık. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazısı üzerine gazeteciler Şule Aydın ve Murat Ağırel’in müşteki olarak ifadelerine başvurulacak. İfade alma işlemleri sonrasında ise koruma işlemleriyle ilgili değerlendirmenin İstanbul Valiliği tarafından yapılacağı bilgisini verildi. Konunun hassasiyeti ve kamuoyunun duyarlılığı sebebiyle bu bilgilendirmeyi yapmak istedik."