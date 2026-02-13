Gazetecilerin yargılandığı davada 'ifade' skandalı: Hakimin değişmesi talebi de reddedildi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.02.2026 15:31:00
Batuhan Serim
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan’ın da aralarında bulunduğu 5 gazetecinin yargılandığı davada, hakkında zorla getirme kararı verilen bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın’ın ifadesi duruşmadan önce alındı. Öte yandan avukatların hakimin değişmesi talebi ise reddedildi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan’ın da aralarında bulunduğu beş gazetecinin yargılandığı davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Hakkında zorla getirme kararı verilen bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın’ın duruşmada dinlenmesi beklenirken, duruşmadan önce ifadesinin alındığı ortaya çıktı. 

Bu gelişme üzerine gazeteci avukatları, “hakimin tarafsızlığının kaybolduğu” gerekçesiyle mahkeme hakiminin değiştirilmesini talep etti. Talebi değerlendiren ve “Bu dosya sayesinde ilk defa reddedilmiş oldum” diyen hakim, talebi reddetti. 

Hususu incelemek üzere talebin nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verildi. Duruşma 12 Haziran’a ertelendi.

