Gazetecilerin yargılandığı davada 'ifade' skandalı: Hakimin değişmesi talebi de reddedildi!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan’ın da aralarında bulunduğu beş gazetecinin yargılandığı davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Hakkında zorla getirme kararı verilen bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın’ın duruşmada dinlenmesi beklenirken, duruşmadan önce ifadesinin alındığı ortaya çıktı.

Bu gelişme üzerine gazeteci avukatları, “hakimin tarafsızlığının kaybolduğu” gerekçesiyle mahkeme hakiminin değiştirilmesini talep etti. Talebi değerlendiren ve “Bu dosya sayesinde ilk defa reddedilmiş oldum” diyen hakim, talebi reddetti.

Hususu incelemek üzere talebin nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verildi. Duruşma 12 Haziran’a ertelendi.