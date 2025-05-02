Gazetecilik kıskaca alındı: ÇGD Ankara’dan anlamlı etkinlik
ÇGD Ankara Şubesi, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde dava, sansür ve güvencesizlik kıskacındaki gazeteciliği masaya yatırıyor. Etkinlik, gazeteci Ceren Kaynak İskit’in anısına düzenleniyor.
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Ankara Şubesi, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü kapsamında “Kıskaç Altında Gazetecilik: Davalar, Sansür ve Güvencesizlik” başlıklı bir panel düzenliyor. Gazeteciliğin üzerindeki baskının her geçen gün arttığı bu dönemde, mesleğin temel sorunları ve mücadele yolları masaya yatırılacak.
Etkinlik, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Panele, Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, gazeteci Sibel Yükler ve Av. Dr. Onur Can Keskin konuşmacı olarak katılacak. Kolaylaştırıcılığı gazeteci Esra Tokat üstlenecek.
MÜCADELE DAYANIŞMA VE ANMA
ÇGD Ankara Şubesi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de gazeteciliğin dava süreçleri, sansür mekanizmaları ve güvencesiz çalışma koşulları altında ciddi bir baskı dönemi yaşadığına dikkat çekilerek, ifade özgürlüğünün savunulmasının mesleki sorumluluğun bir gereği olduğunun altı çizildi.
Panel, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden gazeteci Ceren Kaynak İskit’in önerisiyle planlandı. Etkinlik, onun anısına adandı.
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