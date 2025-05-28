Gazetemiz Cumhuriyet; FETÖ’nün yeniden yapılanmak için harekete geçtiğini gündeme getirmişti: Art arda operasyonlar

Gazetemiz Cumhuriyet; FETÖ’nün medya imamı firari gazeteci Ekrem Dumanlı aracılığıyla Türkiye’deki taraftarlarına tüm parti ve cemaatler gözetiminde yeniden yapılanmak için “takiyyeler” içeren talimatlar gönderdiğini gündeme getirmişti. İstanbul ve Ankara merkezli operasyonlarla ise terör örgütünün yeniden TSK mahrem yapılanması ve “gaybubet” evleri oluşturduğu ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılıklarının yaptığı operasyonlarda TSK yapılanması kapsamında 74 kişi, gaybubet evleri kapsamında 54 kişi gözaltına alındı.

Türkiye’de son dönemde FETÖ’ye yönelik operasyonlar arttı. 30 Nisan ile 6 ve 16 Mayıs tarihlerinde 64 ilde yapılan üç farklı operasyon kapsamında toplam 478 kişi gözaltına alınmıştı. Gazetemiz Cumhuriyet ise FETÖ’yle mücadelesiyle bilinen İslamcı yazar İsmail Nacar’ın FETÖ’nün terör elebaşısı Fetullah Gülen’in yaşamını yitirmesinin ardından dağılmadığını, 12 kişiden oluşan ve başkanlığını Türkiye İmamı Mustafa Özcan’ın yaptığı “Yüceler Şurası”nca faaliyetlerini sürdürdüğü yönündeki iddialarını gündeme getirmişti.

MUHALEFETE YÖNELİK ‘TAKİYYELER’ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Nacar; Şura’nın Türkiye’de yeniden yapılanmak için taraftarlarına medya imamı firari gazeteci Ekrem Dumanlı aracılığıyla yeni talimat gönderdiği, talimat kapsamında taraftarlara “Tüm parti ve cemaatler nezdinde farklı farklı inançlarla mevzilenmeye devam edin” emri verildiğini, muhalefet partilerine yönelik “takiyyelerin” (İslamlık’ta bir Müslümanın zor bir durumdan kurtulmak için İslamlık’ı reddederek Müslüman değilmiş gibi davranması) yapılması talimatı verildiğini iddia etmişti.

AKP’YE YÖNELİK DE TALİMAT VAR!

Nacar; talimat kapsamında ayrıca taraftarlara AKP içinde de “Büyük Doğucu olduğunuzu defaatle söyleyin” talimatı verildiğini ileri sürdü. “Büyük Doğuculuk”; cumhuriyet ve Atatürk düşmanı, İslamcı şair Necip Fazıl Kısakürek’in ortaya koyduğu ideoloji olup, FETÖ’nün de organizasyonun temelini oluşturuyor.

İSTANBUL’DA TSK İÇİNDEKİ YAPILANMAYA YÖNELİK SORUŞTURMA BAŞLATILDI

FETÖ’ye yönelik bu gelişme ve iddiaların ardından ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 23 Mayıs’ta İstanbul merkezli 36 ilde yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 63 muvazzaf (çalışan) askerden 62’si tutuklandı, 1’inin firari olduğu belirtildi. Başsavcılık; soruşturmaya ilişkin açıklamasında; “FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) halen deşifre edilemeyen örgüt mensuplarının, 15 Temmuz darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

ANKARA’DA DA OPERASYONLAR BAŞLADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan dün yapılan açıklamayla da FETÖ’nün TSK’deki yapılanmasına ilişkin soruşturmaların Ankara’ya da yayıldığı görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve “mahrem hizmetler” olarak adlandırılan yapılanmanın tespit edildiği belirtti. Açıklamada; “Ankara genelinde büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlardan örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen, daha önceden ilişikleri kesilmiş 2 albay, 3 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi” denildi.

‘GAYBUBET’ EVLERİNİ YENİDEN KURMUŞLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da dün soruşturmada yeni tespitlere ulaşıldığını açıklayarak; İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonda, öğrenci evleri ve iş yerlerinden yeni üyeler temin ederek “gaybubet” evlerine yerleştirdiği tespit edilen 58 şüpheliden 54’ünün gözaltına alındığını bildirdi.