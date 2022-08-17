Gazetemiz Cumhuriyet'e 'Ravza Kavakçı Kan' cezası

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 23:08

Gazetemiz yazarı Miyase İlknur tarafından AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’ın çift maaş aldığını kamuoyuna duyurduğumuz 6 Ağustos 2019’da yayınlanan “Kavakçı için de çift maaş iddiası” ve 10 Ağustos 2019’da “Sözde mühendislik ve vekillik yapan Kavakçı’ya sorular” başlıklı haberlerimiz nedeniyle gazetemize 30 bin lira idari para cezası verildi.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul AŞ'ye de 40 bin lira idari para cezası verildi.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUNMAMIŞ!

Kararda, Metro İstanbul tarafından Ravza Kavakçı Kan’ın kişisel verilerinin korunması yükümlülüğünün yerine getirilmediği savunuldu.

Ayrıca kurul, Metro A.Ş.’nin de teknik ve idari sorumluluklarını gözetmediğini bildirerek gazetemizde yer alan haberde Ravza Kavakçı Kan’ın kişisel verilerine yer verildiğini ifade etti.

AKP DÖNEMİ İBB'SİNDE DEV VURGUN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teftiş Kurulu, AKP döneminde İBB'sinde 34 kişiye 61 milyon TL’den fazla yurt dışı eğitim bursu verildiğini tespit etmişti. Burs alanlar arasında AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan da bulunuyor. İBB, 155 bin dolar ve 59 bin liralık burs ödemesi yapılan Ravza Kavakçı Kan hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Belediye iştirakinde işe başlamasından iki hafta sonra burs almaya hak kazanan Kan, İBB'den 2 milyon 160 bin TL burs almasını "Bütün çalışanlar gibi ben de başvurdum, kabülümü aldım, doktoramı tamamladım" sözleriyle savunmuştu.