Gazetemiz Cumhuriyet'in 100'üncü yılında müzik ziyafeti
Gazetemiz Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle yapılan etkinlikte Erdal Erzican ve Fazıl Say gibi usta müzisyenler sahne aldı.
Türk basınının en köklü gazetesi Cumhuriyet'in 100'üncü yaşı onuruna Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan etkinlik müzik ziyafetine sahne oldu.
Etkinlikte ilk olarak genç koristlerden oluşan Chromas grubu sahne aldı.
İkinci sahne alan isim ise halk müziğinin usta isimlerinden Erdal Erzincan'dı.
Erzincan'ın katılımcıları büyüleyen bağlama performansının ardından sahnede son olarak ise dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say yer aldı.
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