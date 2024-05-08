Cumhuriyet gazetesinin 100'üncü yılında büyük buluşma

Yayınlanma: 08.05.2024 - 15:42

Güncelleme: 08.05.2024 - 15:54

Zeynep Oral ve Selçuk Yöntem’in, Aziz Nesin’in “Merhaba” şiirini okumasıyla başlayan kutlama törenini Yekta Kopan sundu. Serhan Süslü ise Cumhuriyet gazetesinin Aydınlanma şehitlerinden alıntıları izleyenlerle paylaştı.

“100 Yılın Tanığı Cumhuriyet” adlı mini belgeselin gösteriminin ardından törende söz alan Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, Cumhuriyet gazetesinin bedeli ne olursa olsun ilkelerinden hiç sapmadığının altını çizerken, "Gazetemiz, hiçbir zaman parti gazetesi olmadı. Tek parti, Demokrat Parti, askeri yönetimler dönemlerinde gazete kapatıldı. Cumhuriyet, 100 yılda tam 163 gün kapatılmış, bahçesine bomba atılmış, yazarları hapse atılmış, yazarları öldürülmüş gazetedir. Öldürülen gazeteciler, onlar basın şehitleridir" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet'in patronsuz, vakıf tarafından yönetilen bir referans gazetesi olduğunu belirten Coşkun, bu tarz bir yönetimin dünya ölçeğinde bile eşine az rastlanan bir örnek olduğuna dikkat çekti. Coşkun sözlerini "Cumhuriyet gazetesi, tüm susturma çabalarına rağmen Atatürk devrimlerini savunma amacından bir santim geri dönmedi. Başı dik olarak bu mücadelesine devam etti, devam edecektir. Destekçimiz sizlersiniz, okuyuculardır" diyerek tamamladı.

Müjdat Gezen'in kısa bir anlatı yaptığı törende Erdal Erzincan ve Chromas grubu mini bir dinleti verdi.

“VERA BABASINA KAVUŞMALI”

Törene katılamayan davetlilerin tebrik mesajları okundu. Mesajlar sonrasında söz alan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, gazetenin ilk kadın genel yayın yönetmeni olmasının temelinde aynı zamanda kadın hakları devrimi olan Cumhuriyet'in olduğuna vurgu yaptı.

“Her zaman hak, hukuk, adalet zemininde mücadelemizi sürdüreceğiz” diyerek 28 Şubat Davasında FETÖ iltisaklı kişiler tarafından hazırlanan iddianameyle tutuklu bulunan komutanlar ve Gezi tutukluları başta olmak üzere bedel ödeyen tutuklulara dikkat çeken Esen, "Vera artık babasına kavuşmalı" dedi. Esen, sözlerine şöyle devam etti:

“TECRÜBEMİZ, VİZYONUMUZUN ANAHTARI”

"Cunhuriyet; geçmiş, bugün ve gelecektir. Dik duruş ve umudu yitirmemektir. Geçen yıl Cumhuriyet'imiz, bu yıl biz 100 yaşındayız. İlk günkü gibi Atatürk ilke ve devrimlerinin izinde, demokratik, çağdaş hukuk devletinin savunucusuyuz. Cumhuriyet bildiğiniz gibi bir patron gazetesi değil. Gücü özverili çalışanları ve onu tüm zorluklara, baskılara karşın yalnız bırakmayan siz değerli okuyucuları. Hepinize bir kez daha içtenlikle teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki böyle bir gazete-okur bağını, dayanışma örneğini dünyada bulmak zor. Asırlık tecrübemiz, ikinci yüzyıla ışık tutacak vizyonumuzun anahtarı. Dijital alandaki gelişmeleri de takip ediyor ve hazırlıklarımızı buna göre yapıyor, her geçen gün daha da ileri gidiyoruz.

Geleceğimizin umudu gençlerimize güveniyoruz, bu mesleğe girenlere tıpkı zamanında bizlere de meslek büyüklerimizin yaptıkları gibi kapılarımızı sonuna kadar açıyoruz. Hep söylenir, Cumhuriyet bir okuldur. Pek çok kişinin bu okula yolu düşmüş, kalanlar gidenler olmuş ama neredeyse herkesin hayatında önemli bir iz bırakmıştır. Bizden sonra da genç meslektaşlarımızın Cumhuriyet gazetesini geleceğe taşıyacağına inancımız sonsuz.

Konuşmamı İlhan Selçuk’un şu sözleri ile noktalamak istiyorum: ‘Her şeye karşın eğilip bükülmeden bugünlere varmasını bilen Cumhuriyetin yarınları aydınlıktır. Gazetemizin geçmişi, geleceğinin güvencesi.’ Yaşasın Cumhuriyet!”

CUMHURİYET MARŞI İZLEYENLERLE BULUŞTU

Genel Yayın Yönetmeni Esen’in ardından sözleri Serra Menekay’a, bestesi Aysim Dolgun Ilgız’a ait Cumhuriyet Marşı ilk kez izleyenlerle paylaşıldı. Tören, Fazıl Say klasik müzik dinletisi ile son buldu.

Törenin sonunda sahneye davet edilen Cumhuriyet Vakfı üyeleri, yöneticileri ve çalışanları, toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç, önceki dönem CHP Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Altan Öymen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Muratpaşa Belediye Başkanı Av. Ümit Uysal, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatma Öncü, CHP İstanbul İl Sekreteri Soner Özimer, CHP Kadıköy Kadın Kolu Başkanı Yasemin Özsaraç, Eski CHP Milletvekili Gülay Yedekci, Sol Parti PM Üyesi Alper Taş, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çakıroğlu, Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Aydın Doğan Vakfı Başkanı, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ, Yandex Türkiye CEO’su Mehmet Ali Yalçındağ, Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Antrenörü Erman Kunter, Sanatçı Selma Köksal ve yazar Ayşe Kulin olmak üzere sanat, siyaset, basın ve iş dünyası yoğun ilgi gösterdi.