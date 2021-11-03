Gazetemiz ve yazarımız Işık Kansu hakkında açılan tazminat davası mahkemece reddedildi

03 Kasım 2021 Çarşamba, 04:00

Ankara 30. Asliye Hukuk Mahkemesi, AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ tarafından gazetemiz Cumhuriyet ile Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve yazarımız Işık Kansu aleyhine 2 milyon liralık manevi tazminat istemi ile açılan davanın reddine karar verdi.

Davada, Fatih Erdoğan ve Pasifik Şirketi; Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan “Yandaşa Devlet Eli” manşetli ve “Pasifik’te Batık” başlıklı haberlerin asılsız olduğunu, “Ankara’da kurulu Next Level projesinin AVM kısmının mutabakat ile Ziraat Bankası’na devredildiğini, Dikmen Vadisi projesine ilişkin davacı şirketin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiğini, Merkez Ankara projesinin batık olmadığını, satışlarının iyi gittiğini, başka bir kuruma/bankaya devir veya el koyma işlemi olmadığını ileri sürerek ilgili yayınlar nedeniyle Pasifik Şirketi’nin ekonomik sıkıntılar içinde olduğu, başladığı projeleri bitiremeyeceği algısı yaratıldığını” ileri sürerek manevi tazminat isteminde bulunmuştu. Davacı, Cumhuriyet’in haberleriyle Pasifik Şirketi ve yetkililerini karaladığını, kişilik haklarına saldırdığını da savlamıştı. Cumhuriyet’in savunma avukatları, mahkemeye sundukları dilekçelerle, gazetede yayımlanan haber içeriklerinin resmi belgelere dayalı somut gerçeklerden oluştuğunu bildirdiler ve yayınların dayanağı olan kanıt ve belgeleri sundular. Savunma avukatları ayrıca, yayınlarda davacıları küçük düşürücü ifadelere yer verilmediği, yayınlarda özle biçim arasında dengenin korunduğu, haberlerin yayımlanmasında kamu yararının bulunduğu ve yayınların basın özgürlüğü sınırları içerisinde kaldığını belirterek davanın reddini istediler.

Ankara 30. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapılan son duruşmada, Fatih Erdoğan ve Pasifik Şirketi’nin açtığı 2 milyon lira manevi tazminat istemli dava mahkemece reddedildi. Mahkemenin gerekçeli kararı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

RET KARARI VERİLEN HABERLERE CEZA KESİLMİŞTİ

Denetleme yetkisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na verilmiş olan Basın İlan Kurumu, mahkemenin “ret” kararına konu olan ilgili haberlerin bir bölümünü gerekçe göstererek geçen yıl Cumhuriyet gazetesine 10 günlük resmi ilan kesme cezası vermişti.