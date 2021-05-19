Son dakika... Süleyman Soylu'dan gündeme ilişkin açıklamalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs pandemesi nedeniyle uygulanan "kademeli normalleşme" hakkında konuştu. Soylu, 1 Haziran sonrası için "rahatlama" beklediğini söyledi. Soylu'ya son günlerde artan bekçi şiddetine ilişkin soru da yöneltildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar:
- Süreç boyunca sağlık sistemimiz hiçbir zaman alarm vermedi. 63 bin seviyelerinden 10 bin seviyelerine indik. Bu süreci yönetebiliyoruz. Bizim geçişlerimizin de tedbirli olması lazım. Vatandaşlarımız da bu süreçte birçok fedakarlık ortaya koydu.
- Bazı sektörleri kendim arıyorum, "Ne olursunuz biraz daha sabredin" diyorum.
- Gençler toplu taşımaya binmeyin. Oraya zaten zorunlu olarak binenler var. Toplu taşıma işini bu dönemde beceremedik, becerilebilirdi.
1 HAZİRAN SONRASI İÇİN KONUŞTU
- Aşılarda hızlanmayı yakaladığımız andan itibaren çok rahat adım atacağımızı ifade edebilirim. 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Şu anda bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldıracak adımları atmak. Amacımız ters bir rüzgarla karşılaşmamak için temizlik, maske, mesafe tüm tedbirleri ortaya koymak.
BEKÇİLERLE İLGİLİ KONUŞTU
- Bekçilik sistemi, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye emanet ettiği, polis teşkilatımızın sisteminin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlayan sistemin adıdır. Bekçi uyarmış, bekçiyi aralarına alıp dövmüşler. Bekçi de havaya ateş açmış. Ne yapsınlar, bıraksınlar mı?
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