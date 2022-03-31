Mustafa Balbay, İYİ Parti'de 'A Takımı' değişikliğini yorumladı: 'Meral Hanım gol yiyor'

31 Mart 2022 Perşembe, 15:32

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Eylül 2020'de yapılan 2. Olağan Kurultayı'nın ardından, kamuoyunda "A Takımı" olarak da nitelendirilen Başkanlık Divanı'nda kapsamlı değişikliğe gitti.

Akşener'in yaptığı değişikliklerle Teşkilat Başkanı Koray Aydın, yeni divanda “siyasi işler başkanı” oldu, Teşkilat ve Gençlik Politikaları başkanlıkları doğrudan Akşener’e bağlandı.

"MERAL HANIM GOL YİYOR"

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, İYİ Parti'de yapılan değişikliğin perde arkasını Cumhuriyet TV'de açıkladı.

Balbay, "Genel anlamda bütün partiler lider partisi oldu. O nedenle de Genel Başkanı'nın kendi çevresini ve parti yönetimindeki iç düzeni nasıl kurguladığı konusunda da parti içindeki farklı kişilerin, farklı güç merkezlerinin etkin olması biraz zor. Yalnız İYİ Parti'nin özellikle son iki kurultayında da dikkati çeken durum şu ki kurultaylarda Meral Hanım gol yiyor" dedi.

İYİ Parti'deki son iki kurultayın tartışmalı geçtiğini belirten Balbay, "Şu anda İYİ Parti kendisini büyük ölçüde AKP'den gelebilecek kimi karşı ataklara, partinin içinde çıkabilecek kimi farklı düşüncelerin merkez olmasını önlemeye yönelik adım attığını değerlendiriyorum" diye konuştu.