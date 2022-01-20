Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Meclis’e sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin detaylarını açıkladı

20 Ocak 2022 Perşembe, 18:37

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine hazırlanıp Meclis’e sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinde öğretmenlerin “Milli Eğitim Bakanlığı’nca seçileceği” ifadesi kanundan çıkarılıyor.

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Meclis'e sunulan kanun teklifinin ayrıntılarını Cumhuriyet TV'ye anlattı.

ÖĞRETMENLERİ KİM SEÇECEK?

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılması istenen değişikliklerde tehlikeli maddeler olduğunu belirten Pehlivan, ''Mevcut kanuna göre öğretmenler, üniversite muezunu olanlar Milli Eğitim Bakanlığı'nca seçilir gibi bir madde var ancak şu an 'Meclis Genel Kurulu'nda AKP'nin teklif ettiği kanunda, Milli Eğitim Bakanlığı'nca seçilir cümlesini kaldırıyoruz' diyorlar. Yeni kanun kısacası, 'öğretmenler mezun oldu, onların kimler tarafından okullara atanacakları belirsizdir' diyor'' ifadelerini kullandı.

Pehlivan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 hedeflerinden birisinin 4 yaşından itibaren Kuran öğretiminin çocuklara daha aktif bir şekilde sağlanması olduğunu söyledi. Pehlivan, Türkiye'de kaçak Kuran kursu açmanın hapis cezasının geçen yıllarda kaldırıldığını belirtti ve sözlerine şu şekilde son verdi:

''Öğretmenin görev aldığı yer devletin kontrolünde olmak zorunda değil. AKP'nin getirdiği kanun bu cümleye yol açıyorBiz devletin kontrolünde, denetiminden çıktığı bir cemaatin kendi eğitim sistemini oluşturduğu bir eğitim kurumu mu göreceğiz?''