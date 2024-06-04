Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan’ın davaları görüldü

Yayınlanma: 04.06.2024 - 16:43

Güncelleme: 04.06.2024 - 16:43

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, “Sabıka Holding” başlıklı yazısı nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla yargılanan Barış Pehlivan ve eski cumhuriyet.com.tr Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ozan Alper Yurtoğlu’nun duruşması 26 Eylül tarihine ertelendi.



Pehlivan ve eski cumhuriyet.com.tr yayın yönetmeni Mustafa Büyüksipahi’nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla istifa ettiği iddia edilen eski Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Hamit Kocabey ile avukat oğlu Nizameddin Kocabey’e ilişkin haberleri nedeniyle yargılandıkları dava ise 3 Temmuz’a ertelendi.

Ankara’da görülecek bir sonraki duruşmada Pehlivan savunma yapacak.