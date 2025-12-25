Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu gözaltına alındı: Siyasi ve gazetecilerden tepki yağdı!

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Terkoğlu, ifade işlemleri için Çağlayan Adliyesi'ne götürülüyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şüpheli Barış Terkoğlu hakkında TCK 217/a maddesi uyarınca 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmış olup talimatımız gereği İstanbul il jandarma komutanlığınca şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadelerini kaydetti.

Yaşanan bu gelişmelere siyasilerden ve gazetecilerden tepki yağdı...

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: "Gerçeğin ışığından korkanlar, çareyi yine karanlıkta arıyor. Gazeteci Barış Terkoğlu, sadece doğru haber yaptığı ve halka hakikati anlattığı için gözaltına alındı. Gazeteciliği suç sayanlara karşı Terkoğlu’nun yanındayız."

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: "Gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar’da yayımlanan bir haber videosu nedeniyle gözaltına alındı. Suçluların peşine düşmek yerine, halka gerçekleri duyurma sorumluluğunu taşıyan gazeteciler hedef alınıyor. Bu tutum, gerçekleri yazan gazetecilere açık bir gözdağıdır. Özgür basını susturma çabaları, toplumun haber alma hakkına tehdittir ve kabul edilemez."

Gazeteci Timur Soykan: "Barış Terkoğlu doğru haber yaptığı için gözaltına alındı. Haberin doğru olduğu, mekandaki bir savcının polislere kimliğini gösterdiği ve Hakimler Savcılar Kurulu’nun inceleme başlattığı doğrulandı."

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan: "Yazıklar olsun! Dostum, gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Gerekçe, dün akşam Onlar’da yayınlanan haber videosu. Kirli kamu görevlilerini gözaltına almak ve soruşturmak yerine, onları deşifre eden ve temiz bir toplum için çalışan gazetecileri susturmak istiyorlar. Bunu da başsavcılık, bizzat kendi doğruladığı bir haber üzerinden yapıyor. Barış’ın bir elini kesin; diğer eliyle, sesiyle, bakışıyla, fikriyle gerçeği yine anlatır, anlatacak."

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: "Memleketin başına baronları, mafyaları, çeteleri bela eden bu iktidarın şimdi de temizlik yaptığına inanacak değiliz. Niyetlerinde samimi olsalar; dünkü haberiyle bürokrasideki çürümenin boyutlarını gözler önüne seren Terkoğlu’na plaket takdim ederlerdi, az önce gözaltına aldılar! Ne yaparsanız yapın bu halk size boyun eğmez. Zulmünüz artsın ki çabuk zeval bulasınız! Gazeteci Barış Terkoğlu’nu derhal serbest bırakın!"

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: "Barış Terkoğlu gazetecilik yaptığı için gözaltında. Gerçek suçlarla mücadele etmek yerine suçları araştıran ve duyuran gazetecileri hedef almak kabul edilemez. Gazetecilik suç değildir!"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: "Gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar’da paylaştığı bir videosu nedeniyle gözaltına alındı. Haber yapan gazeteciler gözaltına alınıyorsa ortada adalet değil, korku rejimi vardır. Barış Terkoğlu’nun gözaltına alınması açık bir gözdağıdır. Gazeteciliği susturarak gerçekleri gizleyemezsiniz. Barış Terkoğlu derhal serbest bırakılmalıdır."

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun: "Gerçeği yazan gazetecileri susturamazsınız. Barış Terkoğlu’nu gözaltına almak, kirli düzenin panik halidir. Susmayacağız."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: "Gerçeği yazan gazetecileri susturamazsınız. Barış Terkoğlu’nu gözaltına almak, kirli düzenin panik halidir. Susmayacağız."

NE OLMUŞTU?

Yazarımız, gazeteci Barış Terkoğlu, uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen “Kütüphane” adlı mekâna geçmişte yapılan bir baskında polislerin içeride bir savcıyla karşılaştığını ifade etmişti. Terkoğlu, Onlar TV'de yayımladığı haberinde, iddiasını İçişleri Bakanlığı’ndaki kaynaklarına dayandırarak aktardığını belirterek, söz konusu mekâna daha önce de operasyonlar düzenlendiğini söylemişti.

Terkoğlu haberinde söz konusu savcıyla ilgili Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) disiplin soruşturması için bildirimde bulunulduğunu da belirtmişti. Adliye kaynaklarından söz konusu iddia doğrulanmıştı.