Erol Manisalı kimdir? Erol Manisalı neden hayatını kaybetti?

29 Ekim 2022 Cumartesi, 17:48

Prof. Dr. Erol Manisalı, 29 Ekim 2022 tarihinde, 82 yaşında hayatını kaybetti. Başarılı gazetecinin ölümünün ardından yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu.

EROL MANİSALI KİMDİR?

Erol Manisalı, 20 Temmuz 1940'ta İstanbul'da doğdu. Vefa Lisesi mezunu olan Manisalı, ardından London School of Economics’deki eğitimini tamamladı ve 1975'te profesör unvanını aldı. Manisalı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı ve kurumun Avrupa ve Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nin başkanlığında çalışmalar yürüttü. İngiltere, ABD, Japonya, Almanya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Avusturya, Norveç ve Mısır'da konferanslar verdi ve uluslararası konferanslarda aktif katılımcı olarak bulundu. Türk ekonomisi ve AB ilişkileri içeren raporları bulunan Manisalı, Okan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde de öğretim üyeliği yaptı. Ergenekon soruşturması kapsamında, 13 Nisan 2009'da tutuklanarak göz altına alındı ve mahkemeye sevk edilerek tutuklandı. 4 Haziran 2009'da cezaevinde rahatsızlık geçiren Manisalı'nın, yapılan değerlendirmeler sonucunda beyin damarlarında tıkanıklık olduğu fark edildi. İnme riskini önleyebilmek için kan sulandırıcı tedavisine başlandı. Manisalı'ya, muayene sırasında memesinde fark edilen bir kitle sonucunda kanser teşhisi kondu. Bu kitle, başaralı bir operasyonla alındı. Avukatları, Manisalı'nın sağlık problemleri nedeniyle tahliyesini istedi ve 11. Ağır Ceza Mahkemesi soruşturma savcısının da onayıyla, Manisalı'nın tahliye kararı çıktı. Manisalı, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında, 5 Ağustos 2013'te 9 yıl hapis cezası aldı. Manisalı'nın Türkiye-Avrupa ilişkileri ve Uluslararası İktisadi ve Siyasi İlişkiler hakkında yazdığı birçok araştırması ve kitapları mevcuttur. Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazıları yazan Erol Manisalı'nın son yazısı, 18 Ekim 2022 tarihinde yayımlandı.





KİTAPLARI

Foreign Economic Relations of Turkey - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları (1979)

Place of Small Industry in the Turkish Economy - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları

Uluslararası Entegrasyon Teorileri ve Gümrük Birlikleri - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları

İktisadi Kalkınma - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları

Dışsal Ekonomiler ve Ekonomik Gelişme - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları

Survey of Turkish Tourism Industry - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları

"A.E.T" Karşısında Dayanıklı Tüketim Malları" - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları

Büyük Sermaye (Dünya'da ve Türkiye'de)

Attila İlhan'la 1000 Saat

Avrupa'yla Derin Bağlar

Avrupa'nın Askerle Kavgası

Askeri Darbeden Sivil Darbeye

Bıçak Sırtı - Bizim Kitaplar Yayınevi

Batı'nın Yeni Türkiye Politikası

İnsanlar İnsanlar

Türkiye'nin Askersiz İşgali Gümrük Birliği

Ortak Pazardan Avrupa Birliğine

Bıçak Sırtındaki Cumhuriyet

İktisada Giriş

İslamcı Siyaset ve Cumhuriyet

AB Süreci Mi? Sevr Süreci Mi?

Bekleme Odasında İğfal

Manastırda Bir Amerikalı John Meultke

Ulusal Cephede Vuruşanlar

Gölgeler

Kapitalizmin Temel İçgüdüsü

Soğuk Savaş Sonrasında Türkiye'nin Seçenekleri

Türkiye-Avrupa İlişkilerinde Sessiz Darbe

AKP, Ordu, Amerika Üçgenindeki Türkiye

Faşizmin Ayak Sesleri

21. Yüzyılda Küresel Kıskaç

Kırık Çizgiler

Zaman Tünelinde Bir Adam

Gümrük Birliğinin Siyasal ve Ekonomik Bedeli

Dünden Bugüne Kıbrıs





ARAŞTIRMALARI

Otomotiv Sanayisinin AET Karşısındaki Durumu

Türkiye'de Demir-Çelik Sanayisi ve AET Karşısındaki Rekabet Koşulları

İlaç Sanayisinin AET Karşısındaki Durumu

Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli Sanayinin Geleceği

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Bölgesel İşbirliği