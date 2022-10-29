Erol Manisalı kimdir? Erol Manisalı neden hayatını kaybetti?
Gazeteci Erol Manisalı hayatını kaybetti. Peki, Erol Manisali kimdir, kaç yaşında? Erol Manisalı neden hayatını kaybetti?
Prof. Dr. Erol Manisalı, 29 Ekim 2022 tarihinde, 82 yaşında hayatını kaybetti. Başarılı gazetecinin ölümünün ardından yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu.
EROL MANİSALI KİMDİR?
Erol Manisalı, 20 Temmuz 1940'ta İstanbul'da doğdu. Vefa Lisesi mezunu olan Manisalı, ardından London School of Economics’deki eğitimini tamamladı ve 1975'te profesör unvanını aldı. Manisalı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı ve kurumun Avrupa ve Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nin başkanlığında çalışmalar yürüttü. İngiltere, ABD, Japonya, Almanya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Avusturya, Norveç ve Mısır'da konferanslar verdi ve uluslararası konferanslarda aktif katılımcı olarak bulundu. Türk ekonomisi ve AB ilişkileri içeren raporları bulunan Manisalı, Okan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde de öğretim üyeliği yaptı. Ergenekon soruşturması kapsamında, 13 Nisan 2009'da tutuklanarak göz altına alındı ve mahkemeye sevk edilerek tutuklandı. 4 Haziran 2009'da cezaevinde rahatsızlık geçiren Manisalı'nın, yapılan değerlendirmeler sonucunda beyin damarlarında tıkanıklık olduğu fark edildi. İnme riskini önleyebilmek için kan sulandırıcı tedavisine başlandı. Manisalı'ya, muayene sırasında memesinde fark edilen bir kitle sonucunda kanser teşhisi kondu. Bu kitle, başaralı bir operasyonla alındı. Avukatları, Manisalı'nın sağlık problemleri nedeniyle tahliyesini istedi ve 11. Ağır Ceza Mahkemesi soruşturma savcısının da onayıyla, Manisalı'nın tahliye kararı çıktı. Manisalı, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında, 5 Ağustos 2013'te 9 yıl hapis cezası aldı. Manisalı'nın Türkiye-Avrupa ilişkileri ve Uluslararası İktisadi ve Siyasi İlişkiler hakkında yazdığı birçok araştırması ve kitapları mevcuttur. Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazıları yazan Erol Manisalı'nın son yazısı, 18 Ekim 2022 tarihinde yayımlandı.
KİTAPLARI
Foreign Economic Relations of Turkey - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları (1979)
Place of Small Industry in the Turkish Economy - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları
Uluslararası Entegrasyon Teorileri ve Gümrük Birlikleri - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları
İktisadi Kalkınma - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları
Dışsal Ekonomiler ve Ekonomik Gelişme - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları
Survey of Turkish Tourism Industry - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları
"A.E.T" Karşısında Dayanıklı Tüketim Malları" - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları
Büyük Sermaye (Dünya'da ve Türkiye'de)
Attila İlhan'la 1000 Saat
Avrupa'yla Derin Bağlar
Avrupa'nın Askerle Kavgası
Askeri Darbeden Sivil Darbeye
Bıçak Sırtı - Bizim Kitaplar Yayınevi
Batı'nın Yeni Türkiye Politikası
İnsanlar İnsanlar
Türkiye'nin Askersiz İşgali Gümrük Birliği
Ortak Pazardan Avrupa Birliğine
Bıçak Sırtındaki Cumhuriyet
İktisada Giriş
İslamcı Siyaset ve Cumhuriyet
AB Süreci Mi? Sevr Süreci Mi?
Bekleme Odasında İğfal
Manastırda Bir Amerikalı John Meultke
Ulusal Cephede Vuruşanlar
Gölgeler
Kapitalizmin Temel İçgüdüsü
Soğuk Savaş Sonrasında Türkiye'nin Seçenekleri
Türkiye-Avrupa İlişkilerinde Sessiz Darbe
AKP, Ordu, Amerika Üçgenindeki Türkiye
Faşizmin Ayak Sesleri
21. Yüzyılda Küresel Kıskaç
Kırık Çizgiler
Zaman Tünelinde Bir Adam
Gümrük Birliğinin Siyasal ve Ekonomik Bedeli
Dünden Bugüne Kıbrıs
ARAŞTIRMALARI
Otomotiv Sanayisinin AET Karşısındaki Durumu
Türkiye'de Demir-Çelik Sanayisi ve AET Karşısındaki Rekabet Koşulları
İlaç Sanayisinin AET Karşısındaki Durumu
Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli Sanayinin Geleceği
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Bölgesel İşbirliği
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