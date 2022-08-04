Gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen'den Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne tepki

04 Ağustos 2022 Perşembe, 22:14

Gazetemiz yazarı ve hayvan özgürlüğü aktivisti Zülal Kalkandelen'e yönelik saldırılar devam ediyor. Kalkandelen, önceki günlerde bir şahıs tarafından tecavüzle tehdit edilmiş; mahkeme, şahıs hakkında beraat kararı vermişti.

Kalkandelen, Cumhuriyet'e konuşarak, "Kanıt ve delil bulunamadığına karar vermişler. Mesaj atarken video mu çekmeliydim? Ben adaleti nasıl sağlayacağım?" ifadelerini kullanmıştı.

"YILLARDIR ÖLÜM TEHDİDİ ALIYORUM"

Son olarak kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kalkandelen, kendisine yönelik tehditlerin sürdüğünü belirtmişti.

2019 yılında atılan ve idamla tehdit edildiği bir tweet'i paylaşan Kalkandelen, "Hakkımda bu paylaşım yapıldığında da suç duyurusunda bulunmuştum ama savcı 'kovuşturmaya gerek yok' kararı vermişti" demişti.

"ŞİMDİ DESTEK VERMEYEN..."

Yıllardır çeşitli nedenlerle ölüm tehditleri aldığını söyleyen Kalkandelen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir ricam var: Şimdi destek vermeyenler, ben bu dünyadan ayrıldığımda arkamdan beni öven bir şey yazmasın."

KALKANDELEN'DEN TGC'YE 'AYRIM' TEPKİSİ

Kalkandelen, gazeteciler Ayşenur Arslan ve Zafer Arapkirli'nin tehdit edilmesi sonrası Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) çağrısında kendisinin yer verilmemesine tepki gösterdi. Kalkandelen, "Bu ayrımı neden yapıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Ben gazeteci değil miyim? Benim gazeteci olarak laikliği ve hayvan haklarını savunduğum için tecavüz ve ölümle tehdit edilmemin sizin için bir önemi yok mu? Bu ayrımı neden yapıyorsunuz?