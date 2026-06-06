Gazetemize ve yazarımız Zülal Kalkandelen’e ödül

Özgür Yargı Derneği, Mersin Barosu ve Mersin Tabip Odası tarafından düzenlenen “Ulusal ve Uluslararası Çocuk Hakları Kapsamında MESEM Uygulamaları: Eğitim mi, Sömürü mü?” başlıklı Sempozyum bugün Mersin’de yapıldı.

Sempozyum kapsamında düzenlenen ödül töreninde, Özgür Yargı Derneği tarafından gazetemiz Cumhuriyet’e ve yazarımız Zülal Kalkandelen’e ödülleri Özgür Yargı Derneği Başkanı Kurtuluş Tayanç Çalışır, Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir ve CHP seçilmiş PM üyesi Ozan Varal tarafından verildi. Gazetemize verilen ödülün gerekçesi özetle şöyle belirtildi:

“Cumhuriyet Gazetesi, kuruluşundan bu yana baskılara, sansüre, siyasi müdahalelere, dava ve tutuklamalara rağmen halkın haber alma hakkını savunmayı sürdüren; gerçeğin karartılmasına karşı hakikatin izini bırakmayan köklü bir basın kuruluşu olmuştur. Türkiye’de basın özgürlüğünün ağır saldırılar altında olduğu dönemlerde dahi gazetecilik mesleğinin temel ilkelerinden vazgeçmeyen Cumhuriyet, kamu yararını esas alan yayıncılığıyla laik ve demokratik toplum mücadelesinin önemli taşıyıcılarından biri hâline gelmiştir.”

Törende ayrıca, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay, hukukçular Uğur Poyraz, Tülay Bekar, emekli kurmay albay Canfer Balçık ve TİP Mersin İl Yönetimi’ne de ödül verildi.