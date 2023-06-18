Gazetemizin iki çınarı İlhan ve Turhan Selçuk'u yitirişimizin 13. yılında anıyoruz

Yayınlanma: 18.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.06.2023 - 03:00

Cumhuriyet devrimlerinin yılmaz savunucuları, gazetemizin iki değerli çınarı, aydınlanma savaşçısı başyazarımız İlhan Selçuk ve çizerimiz Turhan Selçuk’u, yitirişimizin 13. yılında özlemle anıyoruz.

Cumhuriyet aydını ve aydınlanma bilgemiz İlhan Selçuk, yaşamı boyunca savunduğu ilkeler nedeniyle hedef oldu. 12 Mart Muhtırası’nın ardından Ziverbey Köşkü’nde işkence gören Selçuk’un evi, FETÖ-AKP ortaklığıyla gerçekleştirilen Ergenekon kumpası kapsamında, 21 Mart’ta sabaha karşı basıldı. Gözaltına alınan Selçuk’un gazetemizdeki odası da arandı. Selçuk, operasyonu, köşesinden “Operasyon fos çıktı... Ergenekon dosyasını yaymak; yazarları, fikir adamlarını, emekli komutanları, muvazzafları da içine alarak sonuçta laik orduya ilişkin bir dava harekâtına dönüştürmek akıl kârı değil” sözleriyle de uyarıda bulunarak duyurdu.

“UYGARLIK DAVASI”

Selçuk’un “Faşizm bir siyasal sorundur. Demokrasi problemidir. Ama ‘laik-dinci’ çatışması bir uygarlık davasıdır. ‘Kemalist Devrim’ bir siyaset konusu değildir. ‘Atatürkçülük’, uygarlığa erişmek için gerçekleşmesi kaçınılmaz bir aşama içeriğini taşır” ve “Laiklik olmadan demokrasi olmaz” sözleri ise bugünü aydınlatmayı sürdürüyor.

Gazetemizde “Söz Çizginin” köşesinde okurlarıyla buluşan, “Abdülcanbaz” karakterinin yaratıcısı, çizerlerin duayeni Turhan Selçuk da aynı kardeşi İlhan Selçuk gibi çizgileriyle karanlığa ışık oluyor. Kardeşinden yalnızca 3 ay sonra yitirdiğimiz Turhan Selçuk ve İlhan Selçuk’u, bu yıl da Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde gerçekleştirilecek törenle anacağız. Selçuk kardeşlerin Çilehane’deki gömütleri başında düzenlenecek anma töreni, 21 Haziran saat 12.00’de başlayacak. Ardından lokma ikramı gerçekleştirilecek.

Ankara Cumhuriyet Okurları’nın (CUMOK) katkısıyla gerçekleşecek tören için Ankara CUMOK tarafından da Ankara’dan otobüs kaldırılacak. Katılmak isteyenler ise Ankara CUMOK Dönem Sözcüsü Nejdet Özer’e 05062763864 numaralı telefondan ulaşabilecek.