Gazetemizin kurucusu Yunus Nadi, ölüm yıldönümünde anıldı

Gazetemizin kurucu başyazarı Yunus Nadi, ölümünün 81. yıldönümünde anıldı. Yunus Nadi için dün Edirnekapı Şehitliği’ndeki mezarında yapılan törende Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemizin imtiyaz sahibi Dr. Mehmet Alev Coşkun, Yenigün Haber Ajansı yönetim kurulu üyesi ve gazetemizin yazarı Arif Kızılyalın, gazetemizin yazıişleri müdürleri Özgür Soyer ve Cafer Kurt ile gazetemiz çalışanları hazır bulundu.

Törende konuşan Mehmet Alev Coşkun, Yunus Nadi’nin ölüm yıldönümünde onun huzurunda bulunduklarını anımsatarak “Yunus Nadi’nin hayatına baktığımız zaman, çok etkin bir gençlik döneminden itibaren mücadeleci bir kişilikle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Genç yaşta gazeteciliğe başladı ve Osmanlı döneminde bir Jön Türk olarak öne çıktı” dedi.

‘YILMAZ BİR NEFER’

Milli Mücadele’de, ilk Meclis’in kurulduğu günden itibaren Kuvayı Milliyeci bir isim olarak mücadelenin yanında yer aldığını aktaran Coşkun, “Daha da önemlisi, Ankara’da Yeni Gün gazetesini çıkararak Milli Mücadele’nin en güçlü savunucularından biri oldu” diye ekledi.

Cumhuriyet’in kuruluşunun ardından Yunus Nadi’nin bu kez yepyeni bir kimlikle dikkat çektiğini vurgulayan Coşkun, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Cumhuriyet’in ve Cumhuriyet devrimlerinin, çağdaşlaşmanın ve modernleşmenin yılmaz bir neferi olarak mücadelesini sürdürdü. Aynı zamanda, 2024 yılında 100’üncü yılını kutladığımız Cumhuriyet gazetesini kurarak Türk basın tarihine unutulmaz bir eser kazandırdı. Cumhuriyet gazetesinin kurucusu, devrimci, ilerici ve Kuvayı Milliyeci Yunus Nadi’nin huzurunda, kendisine olan büyük bağlılığımızı, saygımızı ve minnetimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Cumhuriyet gazetesi, onun mirasına sahip çıkarak mücadelesine kararlılıkla devam edecektir.”