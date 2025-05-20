Gazetemizin yazarı Mustafa Ekmekçi’yi anıyoruz

Gazetemiz Cumhuriyet’in “Ankara Notları” adlı köşesinden yıllarca emekçilerin sesini gündeme getiren, özellikle Köy Enstitüleri ile ilgili yazılarıyla gündeme gelen Mustafa Ekmekçi için yarın Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’nda anma töreni düzenlenecek.

Anma saat 12.00’de başlayacak.

EKMEKÇİ KİMDİR?

Gazetemizin unutulmaz yazarlarından biri olan Ekmekçi, 1927’de Konya’nın Hadim ilçesinde dünyaya geldi. Lise eğitimini Konya’da tamamladıktan sonra İstanbul Hukuk Fakültesi’ne giren Ekmekçi, babasının yaşamını yitirmesi üzerine eğitimini yarım bıraktı. Ardından 1950’lerde Konya’da yayımlanan Öğüt gazetesine yazılar yazmaya başlayan Ekmekçi; Vatan, Ulus, Öncü, Milliyet, Yeni Ortam ve Yankı gibi gazetelerde de çalıştı. 12 Mart sürecinden sonra gazetemizde yazmaya başlayan Ekmekçi, yaşamının son anına kadar kalemini hep haktan ve hukuktan yana kullandı. Ekmekçi, yazılarını Gün Ola Harman Ola, Kılçıklı Balıklar, Domuzuna Yazılar, Tilkiyle Kuyruğu, Çarıklılar, Eylül Yazıları ve Öksüz Yamalığı adlı kitaplarda topladı.