Gazetenin ağabeyi: Sami Karaören

Gazetemizin eski yazıişleri müdürü, Olaylar ve Görüşler sayfası yöneticisi Sami Karaören, 12 Mayıs 2022’de yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 09:52
Gazetenin ağabeyi: Sami Karaören
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Sami Karaören, gazetemizde yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı. 1924 yılında dünyaya gelen Sami Karaören, Antalya Lisesi’nde şair Cahit Külebi’nin öğrencisi oldu ve ölünceye kadar onunla ilişkisini kesmedi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. 1957’de Dünya gazetesinde gazeteciliğe başladı. Burada Falih Rıfkı Atay ile çalıştı. 1961’de Cumhuriyet gazetesine geçti. Burada uzun süre yazıişleri müdürü ve makaleler redaktörü olarak çalıştı. Sami Karaören, Olaylar ve Görüşler sayfasının uzun süre sorumluluğunu üstlendi. Yeni adı Cumhuriyet Kitapları olan Çağdaş Yayınları’nın yayın yönetmenliğini yaptı. Çeşitli dergi ve gazetelerde gezi notları, dil ve edebiyat üzerine yazılar yazdı. 1962’de Türk Dil Kurumu Gazetecilik ve Dil Ödülü’nü aldı.


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