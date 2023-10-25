Cumhuriyet’in ikinci sayfasının mimarı Sami Karaören...

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"Sami Karaören, Girit’ten Fethiye’ye göç etmiş, Antalya Lisesi'nde eğitim almış ve Dünya gazetesinde yazıişleri müdürü olarak görev yapmış. Çağdaş Yayınları'nın kuruculuğunda da sorumluluk almış olan Karaören, toplumsal sorumluluğun ve aydın kimliğinin önemli bir figürüdür.

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2023 Çarşamba, 10:52

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