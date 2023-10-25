Cumhuriyet’in ikinci sayfasının mimarı Sami Karaören...
"Sami Karaören, Girit’ten Fethiye’ye göç etmiş, Antalya Lisesi'nde eğitim almış ve Dünya gazetesinde yazıişleri müdürü olarak görev yapmış. Çağdaş Yayınları'nın kuruculuğunda da sorumluluk almış olan Karaören, toplumsal sorumluluğun ve aydın kimliğinin önemli bir figürüdür.
Video Haberler
- Roma Tiyatrosu, akademik çalışmalara ev sahipliği yaptı
- Cumhuriyet’in ikinci sayfasının mimarı Sami Karaören...
- Emeklilikte yeni düzenleme! Tezel ayrıntıları anlattı...
- CHP kurultayına ilişkin Özçelebi’den flaş açıklama
- Silivri zindanından 'Filistin' dayanışma mektubu...
- Giresunlu balıkçıların ağına yavru ayı takıldı
- Hıfzı Topuz’un yürüdüğü yolların izinden gitmek...
- Görme engelli yurttaşların isyanı
- İmamoğlu Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali’nde
- İmamoğlu'ndan hem iktidara hem Avrupa Birliği'ne tepki..
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Kurtulmuş'tan 'Atalay' açıklaması
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Gökten milyon dolar yağdı, yerdekiler kapıştı!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!