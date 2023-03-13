Gazi katliamının 28’inci yıldönümünde yaşamını yitirenler anıldı: ‘Sorumlular yargılanmadı’

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 00:01

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 00:08

Fotoğraflar: Vedat Arık

İstanbul Gazi Mahallesi’nde 12 Mart 1995’te 22 kişinin öldürüldüğü katliamın üzerinden 28 yıl geçti. Türkiye tarihinin kara lekelerinden biri olan katliamın asıl failleri ortaya çıkarılmadı ve yargılanmadı. Gazi Mahallesi katliamında yaşamını yitirenler bugün katliamın 28’inci yılında demokratik kitle örgütleri ve sol partiler tarafından yapılan etkinlikle anıldı.

‘AMAÇ DEVRİMCİ MUHALEFETİ SİNDİRMEK’

Anma için Gazi Mahallesi Cemevi önünde yüzlerce yurttaş bir araya geldi. Güvenlik önlemlerinin yoğunluğu dikkat çekerken grup, sloganlarla katliamın gerçekleştiği alana yürüyüş düzenledi. Burada katliamda yaşamını yitiren Dilek Şimşek’in kardeşi Hüseyin Şimşek bir basın açıklaması yaptı. Şimşek yaptığı konuşmada, “Bundan tam 28 yıl önce 12 Mart 1995’te İsmetpaşa Caddesi’nde bagajında şoför Mesut Efe’nin cesedi ile ilerleyen taksiden açılan ateşle kahvehaneler kurşun yağmuruna tutulmuş bir kişi hayatını kaybetmiş 5’i ağır 25 kişi yaralanmıştı. Gazi halkı için bu saldırılar yeni değildi. Amaç Gazi’de devrimci muhalefeti sindirmek ve devrimci demokratik Gazi halkına gözdağı vermekti” dedi. Şimşek, katliamın sorumlularının dönemin Başbakanı Tansu Çiller, İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, İstihbarat Daire Başkanı Hanefi Avcı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu ve İl Emniyet Müdürü Necdet Menzir olduğunu söyledi.

HÜKÜMET İSTİFA SLOGANLARI ATILDI

Yurttaşlar katledilenlerin mezarlarının bulunduğu Gazi Mahallesi Mezarlığı’na yürüdü. Yürüyüş sırasında sık sık “Hükümet istifa” sloganları atıldı.