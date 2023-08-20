Gazi Mahallesi'nde çeteler birbirine girdi: 1 kişi hayatını kaybetti, 7 gözaltı
Sultangazi'ye bağlı Gazi Mahallesi'nde, suç örgütleri arasında çıkan silahlı kavgada, Kenan Kılınç isimli kişi hayatını kaybetti. Polisin olayın ardından düzenlediği operasyonda, 7 kişi gözaltına alırken 34 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Olay, 19 Ağustos gecesi saat 00.40 sıralarında, Sultangazi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen suç örgütleri arasında çıkan silahlı kavgada, Kenan Kılınç isimli kişi öldürüldü.
Olayın ardından suç örgütleri arasında otomobil ve iş yerlerinin kurşunlandığı öğrenildi. Söz konusu olayların suç örgütleri arasındaki husumetten kaynaklandığını tespit eden stanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.
35 KİŞİ ARANIYOR
Suç örgütü üyelerinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 44 fişek, çelik yelek ve el yapımı patlayıcı üretmek için kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 7 şüphelinin gözaltına alındığı, haklarında gözaltı kararı bulunan 35 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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