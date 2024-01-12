Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı’na GES kuruluyor

Yayınlanma: 12.01.2024 - 10:16

Güncelleme: 12.01.2024 - 10:16

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, İZENERJİ, İZGÜNEŞ şirketleri ve Tire Belediyesi işbirliği ile Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu çatısına GES kuruluyor. Proje, dünyada ESCO olarak bilinen Türkiye’de ise “Kamu Enerji Performans Sözleşmesi” olarak düzenlenen mevzuat kapsamındaki ilk uygulama olarak öne çıkıyor. Kamu kaynağı kullanmadan 29 milyon liralık yatırımla stadyumun çatısına inşa edilen GES ile Tire Belediyesi elektrik sarfiyatının yarıdan fazlasını karşılayacak. Yaklaşık 6 bin metrekare alana yerleştirilecek 2 bin 260 panel sayesinde yılda 1 milyon 890 bin kilovatsaat enerji üretilecek. 1.300 kWp kurulu gücü bulunan santral, 15 yıl boyunda İZGÜNEŞ tarafından işletilecek. Bu süre zarfında Tire Belediyesi yüzde 10 indirimli elektrik alırken, dönem sonunda santralin mülkiyeti Tire Belediyesi’ne bedelsiz devredilecek.

KAMUNUN ENERJİ İHTİYACI ÖZEL BİR BÜTÇE OLMADAN SAĞLANIYOR

İZENERJİ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan Türkoğlu, yatırımın önemine değinerek şunları söyledi: “Tire ekonomisine yenilenebilir enerji vizyonunu destekleyecek şekilde fayda sağlanıyor. Tire Belediyesi’nin enerji ihtiyacının yüzde 70’ini tek başına karşılayacak bir proje. Büyükşehir ve Tire Belediyesi’nin kaynaklarını kullanmadan, özel sektör işbirliği ile 15 senelik bir tasarrufla yatırımı ödeyecek şekilde projemiz hayata geçiyor. Kamunun enerji ihtiyacını özel bir bütçeye ihtiyaç duymadan sağlıyoruz.”

“KAMU KAYNAĞI KULLANMADAN YAPILAN BİR YATIRIM”

Tire’ye yapılan bu yatırım için büyük heyecan duyduklarını belirten Tire Belediyesi Başkan Yardımcısı Sefa Yıldırım, “Çevreye ve doğaya zarar vermeden temiz enerji üretmek çok önemli. Türkiye’de ilk defa bir yerel yönetim Enerji Performans Sözleşmesi kapsamında stadyum çatı GES projesini hayata geçirdi. Daha önce bu projeyi yapan hiçbir yerel yönetim veya kamu kuruluşu yok. Tire Belediyesi, İZGÜNEŞ ve İZENERJİ olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önderliğinde biz gerçekleştiriyoruz. Belediyenin, kamu kurum ve kuruluşlarının öz kaynaklarını kullanmadan bir yatırım yapıyoruz. Bundan da gelir elde edeceğiz. Üretilen elektrik, Tire Belediyesi’nin tükettiği elektriğin yüzde 50’sini karşılayacak. Bu da ciddi bir rakam. Aylık 2,5 milyon liralık elektrik giderimiz var. Bu çalışma ile belediyenin elektrik giderlerinde yaklaşık 1,5 milyon liralık tasarruf sağlamış olacağız” dedi.