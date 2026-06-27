Gazi öncesi heyecan dorukta: ‘Gazi Koşusu bayramdır’

Türk at yarışçılığının derbisi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adına kesintisiz düzenlenen 100. Gazi Koşusu öncesi “Yıldızlarla Kahvaltı” etkinliği Veliefendi Hipodromu’nda yapıldı.

Yarın koşulacak derbi öncesinde jokeylerde ve at sahiplerinde heyecan dorukta...

Konuşma fırsatı bulduğumuz, Joyful Forever adlı safkanın jokeyi Selim Kaya, çok heyecanlı olduğunu belirtip “Gazi Koşusu, atçıların bayramıdır, en özel günüdür. Seyir zevki çok güzel olacak, tempolu, kora kor bir yarış bekliyorum” dedi.

Görüşlerini aldığımız Massimo Supremo’nun jokeyi Erhan Aktuğ da “Süratli bir yarış olacak. Belki Bold Pilot’ın 1996 yılında kırdığı Gazi rekoru bu yıl kırılır diye düşünüyorum. Artık bazı rekorların kırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.