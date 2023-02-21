Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: Şebeke suyumuz içmeye uygundur

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yurttaşlara yapılan duyuruda, "Şehir merkezimiz genelinde şebeke suyumuz içmeye uygundur" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 17:26
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: Şebeke suyumuz içmeye uygundur
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Gaziantep'te şebeke suyunun yapılan incelemede güvenle kullanılabilir uygunlukta olduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, depremlerin ilk gününden itibaren su kaynakları için GASKİ ekiplerinin 11 bin 200 analiz yaptığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yaşadığımız bu süreçte şehrimize su temin edilen kaynaklardan, şehir içi kuyularımızdan ve şebekeden düzenli olarak su numuneleri alınmakta olup laboratuvarlarımızda analizleri yapılmaktadır. 06.02.2023 tarihinden itibaren toplam 11 bin 200 analiz yapılmış olup, mikrobiyolojik ve kimyasal analiz sonuçları neticesinde 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik'e uygun olduğu tespit edilmiştir. Bugün itibariyle şehir merkezimiz genelinde şebeke suyumuz, içmeye ve kullanıma uygundur. Tüm halkımıza bu süreçte göstermiş olduğu sabır, tahammül ve duyarlılık için teşekkür ederiz."


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