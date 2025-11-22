Gaziantep Hayvanat Bahçesi için suç duyurusu

Hayvan davranışları araştırmacısı ve hayvan foto muhabiri Deniz Tapkan, 5 Kasım’da yaptığı gözlem ziyareti sırasında Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde ağır hayvan hakkı ihlallerine tanık olduğunu belirterek büyükşehir belediye başkanı Fatma Şahin, hayvanat bahçesi yöneticileri ve denetimle sorumlu kamu görevlileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

‘25 DERECEDE’

Cumhuriyet’e konuşan Tapkan, yetkililerin, yavru goril Zeytin’in Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne gönderilmesi için hazırlık yaptıklarını belirttiğini ve “Yerimiz hazır, Zeytin gelsin de gerisi kolay” ifadelerini kullandığını ileri sürdü. “Hayvanat bahçesinin yıllardır yönetmeliğe aykırı biçimde hayvan refahını iyileştirmediği görülüyor. 2020’deki fotoğraflarla bugün çekilenler aynı, hâlâ fayans üzerinde, doğal ortamdan uzak alanlarda yaşıyorlar. Türkiye’nin en büyüğü diye tanıtılmasına rağmen maymun evi 5-10 metrekarelik dar alanlardan ibaret” diyen Tapkan, “5 Kasım’da hava 25 derece olmasına rağmen hayvanlar kışlıklardaydı. Ayılar ve fillerde depresyon belirtileri gözledim” dedi.

Hayvanat bahçesinde yaşayan filin alanında tek bir ağaç olmadığını aktaran Tapkan, “Ayıların bulunduğu yerde bitki örtüsü yok, her yer şok telleriyle çevrili. Maymun evinde dışkının üzerine dökülen yemlerden hayvanlar besin arıyordu” ifadelerini kurdu.

İddialar sonrası Cumhuriyet’in ulaştığı hayvanat bahçesi yönetimi ise şu açıklamayı yaptı:

“Ayıların etrafındaki şok telleri, dünya genelinde hayvanat bahçelerinde uygulanan, voltajı düşük, amperi yüksek ve hayvana zarar vermeyen güvenlik sistemleridir. Timsahların beton üzerinde görüldüğü alan ise tamamen alttan ısıtmalıdır, Şempanze, maymun ve diğer türlerin alanları düzenli temizlenir. Hayvanların yem arama davranışı bazen yanlış anlaşılmaktadır.”