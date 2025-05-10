Gaziantep merkezli FETÖ operasyonu: Ünlü iş insanı Taner Nakıboğlu yeniden tutuklandı!

Yayınlanma: 10.05.2025 - 09:48

Güncelleme: 10.05.2025 - 09:48

Gaziantep merkezli 47 ilde 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından silahlı terör örgütü FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Vergi Denetim Başkanlığı ve ilgili İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonlar sonucunda 225 şüpheli gözaltına alındı.

77 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüpheliler bugün mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye sevkedilen 225 şüpheliden 77’si tutuklanırken, 23’ü savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 125 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

TANER NAKIBOĞLU YENİDEN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında, darbe girişimi döneminde uçakla Türkiye’den kaçmaya çalışırken yakalanan ve bir süre cezaevinde yatan NAKSAN Holding’in eski sahibi Taner Nakıboğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

47 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILMIŞTI

Operasyonlar çerçevesinde Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, Erzincan, İstanbul, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Denizli, Kırşehir, Konya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Bursa, Adana, Trabzon, Bingöl, Malatya, Aksaray, Erzurum, Bolu, Balıkesir, Ardahan, Yozgat, Sakarya, Niğde, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Samsun, Mardin, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Aydın, Isparta, Yalova, Tokat, Diyarbakır, Ordu, Batman, Van, Çanakkale ve Antalya’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.