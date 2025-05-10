Gaziantep merkezli FETÖ operasyonu: Ünlü iş insanı Taner Nakıboğlu yeniden tutuklandı!

Gaziantep merkezli 47 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 77 kişi tutuklandı, 125 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler arasında; bir süre cezaevinde yatan NAKSAN Holding’in eski sahibi Taner Nakıboğlu da bulunuyor.

Gaziantep merkezli FETÖ operasyonu: Ünlü iş insanı Taner Nakıboğlu yeniden tutuklandı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 10.05.2025 - 09:48

Gaziantep merkezli 47 ilde 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından silahlı terör örgütü FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Vergi Denetim Başkanlığı ve ilgili İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonlar sonucunda 225 şüpheli gözaltına alındı.

77 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüpheliler bugün mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye sevkedilen 225 şüpheliden 77’si tutuklanırken, 23’ü savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 125 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

TANER NAKIBOĞLU YENİDEN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında, darbe girişimi döneminde uçakla Türkiye’den kaçmaya çalışırken yakalanan ve bir süre cezaevinde yatan NAKSAN Holding’in eski sahibi Taner Nakıboğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

47 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILMIŞTI

Operasyonlar çerçevesinde Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, Erzincan, İstanbul, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Denizli, Kırşehir, Konya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Bursa, Adana, Trabzon, Bingöl, Malatya, Aksaray, Erzurum, Bolu, Balıkesir, Ardahan, Yozgat, Sakarya, Niğde, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Samsun, Mardin, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Aydın, Isparta, Yalova, Tokat, Diyarbakır, Ordu, Batman, Van, Çanakkale ve Antalya’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.


Etiketler: #fetö #Fetö operasyonu #gaziantep

İlgili Haberler

FETÖ’den yargılanan iş insanı beraat etti!

FETÖ’den yargılanan iş insanı beraat etti!
FETÖ operasyonunda kritik ayrıntılar: ByLock yerine 'Jitsi’ ve ‘Signal’

FETÖ operasyonunda kritik ayrıntılar: ByLock yerine 'Jitsi’ ve ‘Signal’
47 ilde FETÖ operasyonu... 225 şüpheli adliyeye sevk edildi!

47 ilde FETÖ operasyonu... 225 şüpheli adliyeye sevk edildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler