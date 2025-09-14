Gaziantep’te 1 milyon TL değerinde elektronik eşya ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, Şahinbey ilçesinde M.R.Ö. isimli şahsa ait işyerinde arama yapıldı. Adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 1 milyon 123 bin TL olan 53 adet cep telefonu, 65 adet kablosuz kulaklık, 28 adet müzik çalar, 27 adet akıllı kol saati, 4 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet hava nemlendirici, 1 adet tablet, 578 adet şarj kablosu ve 112 adet şarj adaptörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.