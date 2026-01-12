Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.01.2026 12:05:00
Güncellenme:
DHA
Gaziantep'te 2 grup arasında bıçaklı kavga: 17 yaşındaki Muhammed öldü, arkadaşı ağır yaralandı

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Mustafa Demir (17) hayatını kaybetti, arkadaşı Cebrail Nahsen Savcılı (17) ise ağır yaralandı.

Nuripazarbaşı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Mustafa Demir ve arkadaşı Cebrail Nahsen Savcılı ağır yaralanırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ekiplerin müdahalesinin ardından 2 yaralı özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Demir doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mustafa Demir'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Savcılı'nın ise hayati tehlikesi sürüyor.

Olayın ardından kaçan şüphelilerden Y.H, M.H, ve A.A. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

