Gaziantep’te acı olay... 9 yaşındaki çocuk parka giderken can verdi!

Gaziantep'te Şirinevler Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde acı bir olay yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; oynamak amacıyla parka doğru giden Ahmet İsmail’e (9) yolun karşısına geçerken sürücüsünün adı öğrenilemeyen 27 BCU 361 plakalı otomobil çarptı. Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Ahmet İsmail’i ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Tedavi altına alınan Ahmet İsmail, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. İsmail’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Otomobilin sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.