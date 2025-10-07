'Yan bakma' kavgası kanlı bitti: 5 yaşındaki çocuk öldürüldü!

Karatay ilçesine bağlı Şemsitebrizi Mahallesi Baba Sultan Sokak'ta geçen pazar günü saat 20.00 sıralarında bir cinayet yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; sokaktan taksiyle geçen üç kişi, kendilerine 'yan baktığı' iddiasıyla sokakta bulunan Nedim K. (19) ve Ali T. (18) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksiden inen ve sokakta dolaşan 3 kişiden ikisi, yanlarında bulunan tabancayla Nedim K. ile Ali T.'ye ateş etti.

Olayda, Nedim K. ve Ali T. ile bu sırada olay yerinde bulunan 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın yaralandı. Durumu ağır olan küçük çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Olay yerinde araştırma yapan polis ekipleri, sokak üzerindeki kameraları incelemeye aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şüphelilerin ticari taksiyle geldiği, daha sonra sokakta dolaşırken çıkan arbedede şüphelilere rastgele ateş açtığı, açılan ateşte ise 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın'ın vurularak yere düştüğü ve çevredeki yurttaşların düşen çocuğa yardım ettikleri görülüyor.

Olay yerinden kaçan şüpheliler Ferhat U. (22), Doğukan İ. (21) ve Ahmet A. (26) Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğince yapılan çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.