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Gaziantep'te acı olay: Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Yaren, kurtarılamadı

Gaziantep'te acı olay: Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Yaren, kurtarılamadı

2.07.2026 13:56:00
Güncellenme:
DHA
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Gaziantep'te acı olay: Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Yaren, kurtarılamadı

Gaziantep’te, otomobilin çarptığı Yaren Nisa Bilir (14), tedavi gördüğü hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
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Güneş Mahallesi'nde 29 Haziran’da, kaldırımdaki Yaren Nisa Bilir’e, sürücüsünün kimliği ile plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Bilir, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Bilir’i, Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Yaren Nisa Bilir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bilir’in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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