8.11.2025 14:45:00
Güncellenme:
DHA
Gaziantep'te acı olay... Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı!

Oğuzeli ilçesinde oyun oynarken sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Suriyeli Hasan İbrahim, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlı Yalnızbağ Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde acı bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; Hasan İbrahim (2), oyun oynadığı sırada evlerinin yakınından geçen sulama kanalına düştü. Durumu fark eden ailenin müdahalesi ile çocuk, sulama kanalından çıkarıldı.

Hasan İbrahim, çağrılan ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Hasan İbrahim, kurtarılamadı.

Hasan İbrahim'in cansız bedeni Gaziantep Adli tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Çocuk #gaziantep #sulama kanalı #Ölüm

