Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 1 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 1 kişinin yasa dışı yollarla ülkeye girdiğini belirledi.
TUTUKLANDI
Ekipler A.S.yi Nurdağı ilçesindeki adresinde yakalayarak gözaltına aldı. 2015-2017 yılları arasında Suriye'nin Halep kentinde silahlı faaliyet içerisinde bulunduğu belirlenen A.S. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.