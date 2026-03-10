Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 1 kişi tutuklandı

10.03.2026 11:53:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Gaziantep'te jandarmanın IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan A.S. tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 1 kişinin yasa dışı yollarla ülkeye girdiğini belirledi.

TUTUKLANDI

Ekipler A.S.yi Nurdağı ilçesindeki adresinde yakalayarak gözaltına aldı. 2015-2017 yılları arasında Suriye'nin Halep kentinde silahlı faaliyet içerisinde bulunduğu belirlenen A.S. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlgili Konular: #IŞİD #gaziantep