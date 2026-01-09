Gaziantep'te IŞİD operasyonu: Terör eylemi planlayan 5 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde IŞİD silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik şafak operasyonu yapıldı.

Teknik ve fiziki takipler sonucunda yapılan operasyon çerçevesinde Şahinbey, Şehitkâmil, Oğuzeli ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere baskın yapıldı.

TERÖR EYLEMİ PLANLADIĞI DEĞERLENDİRİLEN ÖRGÜT ÜYELERİ YAKALANDI

Operasyon sonucunda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı ve terör eylemi planladığı değerlendirilen yabancı uyruklu A.H., F.H., H.E., F.H., I.E. ve M.H. ile sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı belirlenen F.K., M.Y. ve K.B.K.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

OPERASYON SONUCUNDA ÖRGÜT ÜYESİ 5 ŞAHIS TUTUKLANDI

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan A.H., F.H., F.H., I.E. ve M.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

F.K. ve M.Y. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken K.B.K.A. ve H.E. isimli yabancı uyruklu şahıslar ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.