Gaziantep'te kavga edenlerin arasına araçla daldı: 9 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli uyruklu 2 grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyüp taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Hafif ticari aracıyla olay yerine gelenlerden biri, diğer grubun arasına girdi.

9 kişinin yaralandığı olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karışan 9 kişiyi gözaltına aldı. Olay anı, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.