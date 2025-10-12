Gaziantep’te MHP’li başkan hakkında darp ve sahte rapor iddiası: Taraflar birbirini suçladı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşanan bir olayın ardından darp ve sahte rapor iddiaları gündeme geldi. MHP İslahiye İlçe Başkanı M.Ç’nin, İslahiye 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde davalı olduğu R.D.A isimli tarım işçisini duruşma çıkışında takip ettirerek darp ettirdiği öne sürüldü. M.Ç. ise kardeşi F.Ç’nin tarım işçisi tarafından darp edildiğini öne sürerek “kafatasında kırık ve hayati tehlike var” şeklinde rapor hazırlattı.

Öte yandan tarım işçisi R.D.A.’nın işvereni ve M.Ç. ile F.Ç’nin kardeşi R.Ç. ise söz konusu raporun sahte olduğunu öne sürdü.

R.D.A raporun ardından tutuklanırken avukatlarının başvuruları sonucunda, İslahiye Devlet Hastanesi’nin 9 Temmuz tarihli raporu ile İslahiye Adli Tıp Kurumu’nun 10 Temmuz tarihli raporları, Gaziantep Şehir Hastanesi’ne inceleme için gönderildi. Gaziantep Şehir Hastanesi, İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği yazıda, tomografi CD’lerinin incelenmesi sonucu MHP’li ilçe başkanının kardeşi F.Ç’nin kafatasında herhangi bir kırık veya darp izi bulunmadığını bildirdi. Bu tespit üzerine, R.D.A., 71 gün sonra cezaevinden tahliye edildi.

‘HUKUK ÖNÜNDE HESAPLAŞIYORUZ’

Hakkında çıkan iddiaları Cumhuriyet’e yaptığı açıklama ile reddeden M.Ç., hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirterek şunları söyledi: “R.Ç, daha önce de benim adıma sahte senet düzenlemekten ağır cezada yargılanıyor. Kamu kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yapmış, imzamı taklit etmiş. Yanında sabıkalı kişilerle çiftliğimi bastı, jandarma silahlarla yakaladı. Hakkımdaki tüm iddialar iftiradır, hukuk önünde hesaplaşıyoruz.”

İDARİ İNCELEME BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı ise konu hakkında Cumhuriyet’e şu açıklamaları yaptı: “F. Ç. 9 Temmuz’da darp nedeniyle İslahiye Devlet Hastanesi’ne başvurmuş, yapılan muayenede darp bulguları tespit edilmesi üzerine darp raporu hazırlanmıştır. Konuya ilişkin iddialar hakkında muhakkik görevlendirilmiş ve idari inceleme başlatılmıştı.