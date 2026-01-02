Gaziantep'te motokuryelerin yarın trafiğe çıkışı yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın hava sıcaklıklarının sıfırın altında 8 dereceleri bulacağı belirtildi.

Buzlanma riskinin oluşacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu kapsamda motokuryelerin karşılaşabileceği muhtemel olumsuzluklar dikkate alınarak, trafik ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda 2 Ocak Cuma günü ilimiz sınırları içinde motokuryelerin 1 gün süreyle trafiğe çıkmaları yasaklanmıştır. Diğer tüm bireysel motosiklet ve scooter kullanıcılarının da toplu taşıma kullanmaları can güvenlikleri açısından önem arz etmekte ve tavsiye edilmektedir."