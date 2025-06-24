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Gaziantep'te motosiklet kazası... Can kayıpları var!

Gaziantep'te motosiklet kazası... Can kayıpları var!

24.06.2025 11:52:00
Güncellenme:
DHA
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Gaziantep'te motosiklet kazası... Can kayıpları var!

İslahiye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Ferhat Kelebek ile yanındaki Bilal Dönmez, yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İslahiye-Nurdağı karayolunun 8’inci kilometresinde gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ferhat Kelebek’in (22) kontrolünü yitirdiği 27 BAP 137 plakalı motosiklet, devrildi. Kazada sürücü Kelebek ile yanındaki Bilal Dönmez (18) yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ferhat Kelebek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Dönmez, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Dönmez de kurtarılamadı. Kelebek ile Dönmez'in cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı aktarıldı.


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