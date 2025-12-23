Gaziantep'te 'özel bakım merkezinde kalan engelli darbedildi' iddiası

İslahiye ilçesinde yaşayan Süreyya Kaya, 5 ay önce geçirdiği ameliyat nedeniyle serebral palsi hastası oğlu Muhammet Furkan'ı Şahinbey ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi’ndeki özel bir bakım merkezine yatırdı.

Her hafta ziyarette bulunan Kaya, 19 Aralık’ta oğlunun kulağında şişlik başında yara, yüzünde ve sırtında morluklar gördü.

Süreyya Kaya, oğlunu Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Burada alınan darp raporunun ardından Kaya, kurumdan şikayetçi oldu.

'OĞLUMU GÖRÜNCE İÇİM PARÇALANDI'

Süreyya Kaya, oğlunu bakımevine yatırma sürecini anlatarak, “5 ay önce boyun fıtığından ameliyat olunca, oğlumu özel bakımevine vermek zorunda kaldım. Ameliyat sonrası kendime geldikten sonra da görüş günü olan her cuma bakımevine giderek, oğlumu görüyordum. Çaresizlik içerisindeyim eve getirsem bakacak gücüm de yoktu. Sorduğumda, ‘Tekerlekli sandalyeden düştü’ dediler. En son 19 Aralık Cuma günü ziyaretine gittiğimizde Furkan'ı tekerlekli sandalyeyle getirdiler. Oğlumu gördüğümde içim parçalandı, durumu içler acısıydı. Anladığımız kadarıyla oğlumun durumu aynı gün değil, bir hafta olmuştu, morluklar geçmek üzere, kulakta şişlik, kafada ezik, sırtında morluklar görünce şaşırdım. Oğluma ne olmuş böyle diye sorunca, ‘Kendisi yaptı’ dediler. Hastaneye götürmemişler, kafasına dikiş dahi attırmamışlar. Bakımevi yetkilileri kendisi yaptı deyince, kamera görüntülerini göreyim dedim. Furkan gerçekten kendi kendini darbetmiş ise sizden özür dileyip buradan gideceğim diye söyledim ama kamera kayıtlarını göstermediler” dedi.

'BAKIMEVİNE İŞKENCE ETSİNLER DİYE VERMEDİM'

Hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini ifade eden Kaya, “Bize hiçbir kayıt gösteremediler, ‘Kameranın görmediği alanda olmuş’ dediler. Bizden şikayetçi olmamamız için ricada bulundular. Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi olup ifademi verdim. Ambulans ile birlikte ekipler geldi. Aile Sosyal Hizmetlere bağlı memurlar geldi. Hastanede darp raporu verdiler. Bu arada oğlum sağ elini kullanamaz hale gelmiş, parmaklarını açamıyor. Ben oğlumu bakımevine işkence etsinler diye vermedim. Bu dava artık oğlumun davası değil, onun anne ve babası var, biz evimizde bakarız. Davamızda asla vazgeçmeyeceğim. Ben bu işin sonuna kadar gideceğim” diye konuştu.

Bakımevi yetkilileri ise hukuki sürecin devam ettiğini, açıklama yapmayacaklarını söyledi.