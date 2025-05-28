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Gaziantep'te tefecilik operasyonuna 3 tutuklama

Gaziantep'te tefecilik operasyonuna 3 tutuklama

28.05.2025 13:53:00
Güncellenme:
DHA
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Gaziantep'te tefecilik operasyonuna 3 tutuklama

Gaziantep'te tefecilik yaptığı belirlenen işyerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te, polis ekiplerinin düzenlediği tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapıldığı belirlenen bir işyerine operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında arama yapılan işyerinde; 130 pos slipi, 79 kredi kartı, 10 pos cihazı ve 7 cep telefonu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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